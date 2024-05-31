Более 7,5 тысяч сургутских школьников уже вовсю сдают выпускные экзамены. Для девятиклассников это ОГЭ, а для одиннадцатиклассников – ЕГЭ. Как проходит итоговая аттестация в 2024 году, какие предметы теряют и набирают популярность среди выпускников, как будет работать система с дополнительными днями для сдачи ЕГЭ – мы обсудили с директором департамента образования Сургута Ириной Замятиной.
Как проходит итоговая аттестация школьников в Сургуте, сколько девятиклассников уходит в колледжи, и как пересдать ЕГЭ
Директор департамента образования Сургута Ирина Замятина – об итоговой аттестации в 2024 году
Сегодня в 17:29, просмотров: 162, комментариев: 0