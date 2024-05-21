В декабре 2024 года исполнится 20 лет с создания Молодежного парламента при думе Югры. Что представляет собой этот орган, как формируется, какой опыт набирают молодые парламентарии, и как много из них впоследствии попадает на различные посты в исполнительной и представительной власти — мы обсудили с председателем нынешнего созыва Молодежного парламента Югры Кириллом Медведевым.
«Выходцы из Молодежного парламента работают и правительстве, и в думе Югры, и в местных органах власти»
Председатель Молодежного парламента при думе Югры Кирилл Медведев — о том, как работает эта структура
Сегодня в 12:02, просмотров: 683, комментариев: 0