Начальник управления туризма Югры Ольга Лапшина – про итоги выставки «ЮграТур – 2023»

За первые девять месяцев 2023 года в Югру приехало на 25 процентов больше туристов, чем за тот же период 2022 года. Эта цифра была озвучена на традиционном туристском форуме «ЮграТур – 2023», который состоялся в Ханты-Мансийске. За счет чего произошел этот рост, как теперь жители округа смогут ездить в Китай (а китайские гости – к нам), и где находятся точки роста для окружной индустрии гостеприимства – мы обсудили с начальником управления туризма департамента промышленности Югры Ольгой Лапшиной.