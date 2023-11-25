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​«Нам важно не только чтобы югорчане могли поехать в Китай, но чтобы китайские туристы приехали в Югру»

Начальник управления туризма Югры Ольга Лапшина – про итоги выставки «ЮграТур – 2023»

​«Нам важно не только чтобы югорчане могли поехать в Китай, но чтобы китайские туристы приехали в Югру»
Фото ugoria.tv

За первые девять месяцев 2023 года в Югру приехало на 25 процентов больше туристов, чем за тот же период 2022 года. Эта цифра была озвучена на традиционном туристском форуме «ЮграТур – 2023», который состоялся в Ханты-Мансийске. За счет чего произошел этот рост, как теперь жители округа смогут ездить в Китай (а китайские гости – к нам), и где находятся точки роста для окружной индустрии гостеприимства – мы обсудили с начальником управления туризма департамента промышленности Югры Ольгой Лапшиной.


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25 ноября в 09:08, просмотров: 720, комментариев: 0
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