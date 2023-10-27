Интервью с художницей Еленой Прудниковой накануне выставки «Сквозь время»

В Сургуте представят картины художников Сергея и Елены Прудниковых.

Показ творчества советских художников, представляющих региональное искусство – редкость для Сургута. Один из них – читинский мастер Сергей Прудников (1948-2002). Его работы представлены в дальневосточных музеях. Пожалуй, самая яркая тема Прудникова – «художник в мастерской», про ценность творчества, высокое служение искусству, удивительный мир мастерской ХХ века. Живопись и романтическая, и суровая, и театральная по духу.

Связь с искусством того времени и регионом сохраняет его дочь, художница Елена Прудникова. Она окончила с Золотой медалью Российскую академию художеств. Получала награды за участие в международных выставках пастели. Ее жанры – женский портрет, городской пейзаж. Ее темы – паузы жизни, соседство старого и нового, мир молодых людей. Мастерские, эффектные, атмосферные пастели, наполненные живой вибрацией цвета.

В пятницу в студии siapress.ru обсудим с Еленой грядущую выставку и работы, которые будут там представлены.