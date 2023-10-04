Депутат думы Югры Ринат Айсин – про сургутские долгострои, профицит окружного бюджета и новую поликлинику «Геолог»

После первого осеннего заседания думы Югры в студию siapress.ru пришел депутат от Сургута Ринат Айсин. Обозреватель СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов расспросил его про актуальные темы, касающиеся, в том числе, работы парламентариев:
– Как обстоят дела с сургутскими долгостроями, в частности – до сих пор не закрытым даже забором незавершенного здания для судебных приставов;
– Откуда в Югре по итогам полугодия профицит бюджета в размере космических 43 млрд рублей (и причем тут Сургутнефтегаз);
– Когда жителям восточного района Сургута ждать новую поликлинику?
– Как получилось, что более ста сургутских домов, где должен проходить капремонт, отданы одному подрядчику?
– Как дела с новым зданием Городского культурного центра и почему Сургут хронически не может найти дом для «Петрушки»?