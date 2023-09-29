Подводим итоги сентябрьского заседания думы Сургута с депутатом Алексеем Кучиным

Дума Сургута вышла с летних каникул и провела первое заседание осенней сессии. Обозреватель СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов обсудил его итоги с депутатом Алексеем Кучиным. В частности:

– почему так долго развивалась ситуация от желания построить проезд Мунарева к его реализации;

– как в Сургуте работает инициативное бюджетирование и почему депутаты увеличили бюджет на эти цели сразу в два раза – с 25 до 50 млн рублей;

– зачем приватизировать «Агентство воздушных сообщений», если это здание можно применить с пользой для города (или нельзя? или можно, но сложно?);

– как и когда архитектурные власти Сургута, наконец, смогут осязаемо влиять на внешний облик новых и реконструируемых зданий в городе, и как это скажется на этажности домов.