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Север – это удачный регион для развития творчества? Александр Седов // ONLINE

Интервью с художником Александром Седовым

Север – это удачный регион для развития творчества? Александр Седов // ONLINE
Фото из соцсетей А.Седова

В Сургуте покажут работы художника Александра Седова. 30 лет он творит на югорском севере. Его живопись на холстах и досках – целый мир, в выставочном пространстве это работает особо. Впечатляющие образы (север, путешествия, культурная память), разнообразие техник (многослойные фактуры, разные орудия для линий, авторские техники).

За каждой работой чувствуется большой путь, который прошел художник, его одержимость творчеством. Выставка нам говорит, что такое современная живопись, как она сейчас живет.

Поговорим с Александром в эфире студии siapress.ru уже завтра, 8 сентября.


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07 сентября в 15:41, просмотров: 554, комментариев: 0
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