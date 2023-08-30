Замдиректора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк — о подготовке кадров для промышленности

Югра — один из мощных промышленных регионов, поэтому подготовка инженерных и технических кадров, способных эффективно работать и поддерживать производство в регионе — один из приоритетов. Кто готовит подобных специалистов, хватает ли нынешних объемов, что округу даст федеральный проект «Профессионалитет» и сколько юных югорчан поступает в вузы и колледжи по целевому обучению? Эти вопросы мы обсудили с заместителем директора департамента образования и науки Югры Александром Гомзяком.