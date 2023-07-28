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Самый главный фактор риска на воде — употребление алкоголя. Это приводит к большинству смертей

Начальник управления ГО и ЧС Сургута Андрей Рачев ответил на вопросы о безопасности на воде

Самый главный фактор риска на воде — употребление алкоголя. Это приводит к большинству смертей
Фото администрации Сургута

В Сургуте с начала сезона утонули восемь человек – это уже в два раза больше, чем за весь 2022 год. Почему это происходит, почему все еще не появился ни один официальный пляж с разрешенным купанием, и какие меры предпринимают власти и спасатели, чтобы минимизировать количество смертей на воде? Об этом поговорим с начальником управления ГО и ЧС администрации Сургута Андреем Рачевым.

К слову, он рассказал о том, что в самое ближайшее время ожидает результатов проб воды с еще двух водоемов Сургута, где потенциально можно разбить настоящий пляж. Андрей Рачев также сказал, что готов рассматривать и передавать на тестирование Роспотребнадзора варианты потенциально чистых водоемов, присланные читателями siapress.ru. Пишите их в комментариях, а мы передадим в администрацию Сургута.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 509, комментариев: 0
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