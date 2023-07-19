Руководитель Природнадзора Югры рассказывает о ХХ экологической акции «Спасти и сохранить»

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» проходит в Югре в юбилейный двадцатый раз. Как этот комплекс мероприятий менялся с 2003 по 2023 год, что он включает в себя сейчас, и как много югорчан присоединяются к этим экологическим активностям? Об этом рассказал руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский.