Во всей России, Югре и Сургуте продолжается голосование, на котором жители выбирают приоритетные проекты благоустройства. Идет оно в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Какие проекты в этом году выставлены на голосование в Сургуте? Почему участвовать в голосовании важно, и чем это поможет городу? На эти вопросы ответит начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» города Сургута Андрей Арменчу.
Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте
Представитель администрации Сургута ответил на вопросы голосовании по благоустройству
Сегодня в 14:03, просмотров: 1142, комментариев: 0