Говорим с экспертом в области пластической хирургии и косметологии о том, как не попасть на прием к некомпетентному специалисту

Эстетические услуги в наше время доступны потребителю с любым доходом. Однако в этом деле главное не ошибиться: так, «уколы красоты», методы по коррекции фигуры и иные процедуры по омоложению и приданию привлекательного вида, проведенные некомпетентным специалистом, могут обернуться ужасными последствиями для ваших внешности и здоровья.

В нашей студии эксперт в области пластической хирургии и косметологии Андрей Сердюк расскажет о том, как не попасть на прием к необразованному косметологу или пластическому хирургу, почему обучение через соцсети не эффективно и на что обратить внимание при выборе мастера.