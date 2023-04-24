Директор Сургутского центра занятости населения — о ярмарке «Работа в России. Страна возможностей»

В Югре прошел первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Страна возможностей». К федеральной акции присоединились 18 муниципалитетов региона, в том числе, разумеется, Сургут. Как это было, чем мероприятие отличалось от обычной ярмарки вакансий, и кого сейчас в первую очередь ищут работодатели — узнаем у директора КУ «Сургутский центр занятости населения» Ирины Мочаловой.