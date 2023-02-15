Быстрый ритм жизни заставляет нас чаще и чаще отказываться от домашней и здоровой пищи. Люди отдают предпочтение фастфуду и заказывают еду. Не сложно догадаться, что последствием такого рациона может стать гастрит. Мы пригласили врача-гастроэнтеролога БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Юлию Белобородову, она расскажет об основных причинах развития болезни и ее профилактике.
«Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам»
Врач-гастроэнтеролог рассказывает о причинах появления гастрита и его профилактике
10 февраля в 11:15, просмотров: 1665, комментариев: 0