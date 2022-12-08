Недавно прошел Югорский предпринимательский форум, где собрались сотни представителей бизнес-сообщества. О том, что там происходило, и какие вообще настроения сейчас у бизнеса в регионе, мы поговорим с социальным предпринимателем, директором Центра развития культуры и спорта «Олимп» Галиной Каленской.
«На Югорском предпринимательском форуме собрались хоть и конкуренты, но друзья»
Социальный предприниматель из Ханты-Мансийска Галина Каленская — о работе и настроении бизнеса в Югре
Сегодня в 13:48, просмотров: 691, комментариев: 0