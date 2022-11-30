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Ирина Молданова: «Социальную поддержку в Югре получают более 360 тысяч человек»

Замдиректора Депсоцразвития Югры — про новые и не только меры социальной поддержке в регионе

Ирина Молданова: «Социальную поддержку в Югре получают более 360 тысяч человек»
Фото Депсоцразвития Югры

Югра славится своей мощной программой социальной поддержки нуждающихся жителей — на нее направлено около 26 млрд рублей только из регионального бюджета. На какие виды помощи могут рассчитывать югорчане, кто относится к нуждающимся, и как продвигается цифровизация всей этой среды — расскажет заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры Ирина Молданова.


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30 ноября в 15:01, просмотров: 1192, комментариев: 0
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