Руководитель филиала «Школы 21» в Сургуте Дмитрий Балаушко — о том, для кого этот проект и почему он важен

В начале 2023 года в Сургуте откроется филиал «Школы 21» — бесплатной школы программирования от «Сбера», которая появилась в Югре при поддержке регионального правительства. Что это за проект, на кого он рассчитан, как в него включиться, каким образом выстроено обучение и что нужно для превращения в хорошего программиста буквально с нуля — мы обсудим с руководителем филиала «Школы 21» в Сургуте Дмитрием Балаушко.