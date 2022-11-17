Интервью с психологом Дианой Филатовой о том, как пережить психологическую травму

Нестабильная обстановка в мире столкнула людей со множеством сложных испытаний, которые оставили за собой губительные последствия. Потеря близких, серьезные болезни, насилие и многое другое – и вот человек уже не может наслаждаться жизнью, как раньше, из-за психологической травмы. Можно ли справиться с ней самостоятельно? Как помочь справиться с сильным эмоциональным стрессом своему близкому человеку? И что, если психотравма возникла у ребенка? Об этом в рамках рубрики «Доктор, у меня это» расскажет психолог Диана Филатова.