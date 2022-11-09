Директор Управления по развитию туризма и внешних связей Ханты-Мансийска Анна Линкер — о форуме «Независимость в движении»

В начале ноября в Ханты-Мансийске прошел седьмой по счету форум «Независимость в движении». Это мероприятие предназначено на создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья не просто выходить в город, но посещать интересные места и приезжать в Югру в качестве туриста, чьи особые потребности учтены и проработаны. Как все это происходит и каковы итоги очередного форума — расскажет директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Ханты-Мансийска Анна Линкер.