Интервью с клиническим психологом Ириной Степановой о стрессе и способах борьбы с ним

С начала года россияне потратили около 14 млрд на успокоительные – это многое говорит о возросшем уровне стресса у населения в связи с последними событиями. В рамках рубрики «Доктор, у меня это» поговорим об этом явлении с клиническим психологом Ириной Степановой – специалист расскажет, когда стресс может перерасти в тревогу или депрессию, как бороться с ним и как понять, что пора обратиться к врачу.