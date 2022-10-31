Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры — об итогах строительства и ремонта дорог

Дорожная кампания 2022 года в Югре завершена. По всему региону и внутри отдельных муниципалитетов были отремонтированы десятки километров дорог, а также построены километры новых трасс. Плюс — запущен и в круглосуточном режиме строится главный проект ближайшего пятилетия — второй мост через Обь в районе Сургута. Подробно эту тему мы обсудим с директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константином Гребешком.