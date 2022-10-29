Директор «Окружного дома народного творчества» — о событиях в рамках Форума национального единства

В октябре в Югре прошел очередной Форум национального единства. В его рамках АУ «Окружной дом народного творчества» провел четыре площадки: «Золотые имена народов России», «Нарядная Россия», фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» и лаборатория традиционных танцев народов России. Что это были за мероприятия, как они прошли и какие масштабные задачи решают подобные события — мы обсудили с директором «Окружного дома народного творчества» Еленой Исламуратовой.