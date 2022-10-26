Сообщения в СМИ и социальных сетях о случаях мошенничества участились: по всей видимости, в этой сфере криминальной жизни наблюдается серьезное оживление. Как с такими преступлениями борются в полиции, поговорим с начальником отделения по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом радиоэлектронных и технических средств ОУР УМВД России по Сургуту Ильдаром Хафизовым.
Мошенничество: как бороться? Ильдар Хафизов // ONLINE
Интервью о преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий
Сегодня в 10:53, просмотров: 453, комментариев: 0