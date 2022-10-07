Выставка японской графики приехала в Сургут: чем будет удивлять?

Выставка современного зарубежного искусства – большая редкость в Сургуте. Галерея «Стерх» много лет знакомила сургутян с японским искусством и культурой, тем не менее прошло почти 20 лет с последнего показа творчества современных японских художников (фрагмент Новосибирской биеннале графики).

Куратор мероприятия Андрей Мартынов (Москва) сформировал выставку специально для показа в галерее «Стерх», включив 12 ярких авторов, творивших последние 40 лет в различных направлениях и разнообразных графических техниках.

Сегодня поговорим с Андреем в нашей студии. Не пропустите!