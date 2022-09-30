Директор «Центра «Открытый регион» Маргарита Козлова — о выставке «Сердце Югры»

На днях в павильоне «Космос» столичного ВДНХ открылась фотовыставка «Сердце Югры» авторства Олега Зотова. До этого выставка стала одним из центральных культурных событий Петербургского международного экономического форума 2022 года. Как создавался этот проект, который покоряет обе столицы России, обсудим с директором АУ «Центр «Открытый регион» Маргаритой Козловой.