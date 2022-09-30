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«Сердце Югры» — это не набор фотокартин, а отражение целого региона»

Директор «Центра «Открытый регион» Маргарита Козлова — о выставке «Сердце Югры»

«Сердце Югры» — это не набор фотокартин, а отражение целого региона»
Фото со страницы спикера в социальных сетях

На днях в павильоне «Космос» столичного ВДНХ открылась фотовыставка «Сердце Югры» авторства Олега Зотова. До этого выставка стала одним из центральных культурных событий Петербургского международного экономического форума 2022 года. Как создавался этот проект, который покоряет обе столицы России, обсудим с директором АУ «Центр «Открытый регион» Маргаритой Козловой.


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30 сентября в 16:33, просмотров: 609, комментариев: 0
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