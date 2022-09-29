Как себя ощущают высокотехнологические отрасли в Югре и России, и насколько удается справляться с импортозамещением? Об этом мы поговорим с генеральным директором компании «Центр инновационных технологий» Алексеем Ивановым. Эфир начнется 29 сентября в 14.00.
«Мы должны заниматься не просто импортозамещением, но созданием новых рынков и технологий. У Югры для этого есть всё»
Гендиректор компании «Центр инновационных технологий» Алексей Иванов — про импортозамещение в Югре
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