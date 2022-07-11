Югра довольно плотно вошла в программу прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума. Регион представил свою фотовыставку, участвовал в презентации нового речного катера, активно презентовал себя в обсуждении креативных индустрий, а также заключил соглашения на 40 млрд рублей. Как это было и какую пользу принесет автономному округу — расскажет первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков. Эфир начнется в понедельник, 11 июля, в 14.00.
Что Югре принес Петербургский международный экономический форум
Первый заместитель губернатора Югры ответит на вопросы о прошедшем ПМЭФ-2022
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