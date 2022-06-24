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«IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России»

Директор департамента информационных технологий Югры — про XIII IT-Форум в Ханты-Мансийске

«IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России»
Фото департамента информационных технологий Югры

В июне Ханты-Мансийск принял очередной XIII IT-Форум, в котором принимают участие почти все регионы России, а также страны БРИКС и ШОС. Какую пользу приносят нашему региону подобные мероприятия, чем они привлекают большую аудиторию и выходят на международный уровень — обсудим с директором департамента информационных технологий Югры Павлом Ципориным.


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Сегодня в 16:03, просмотров: 867, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 11:25
Форумы, сборища всякие - наверно полезно. Опыт перенять или поделится, дело хорошее. Только одно понять не могу: почему все ПО которым пользуются множество людей корявое?
Возьмем ЕИС. Когда его писали - о чем думали?! Вот какими руками писано? Если и есть Ад на земле - то это он и есть!
Невозможно работать!
И после этого хотите сказать что IT ХМАО что то могут? Руки по самые головы .....

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