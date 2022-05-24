Интервью с депутатом думы Сургута, председателем совета ТПП Владимиром Болотовым

В преддверии Дня российского предпринимательства в рамках проекта «ДУМАть и решать» мы поговорим с депутатом думы Сургута, председателем совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимиром Болотовым о мерах поддержки бизнеса на муниципальном уровне.
Также пройдемся по традиционным вопросам благоустройства города — впереди лето, и проблемы ремонта дорог, мониторинга погоды, обустройства общественных мест как никогда актуальны.
Голосование по благоустройству подходит к концу — почему надо спешить // Рустем Юсупов, 25 мая