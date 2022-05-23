Интервью с сургутскими бизнесвуман о развитии предпринимательства в городе

26 мая – День российского предпринимательства. В связи с этим мы пригласили в студию главного врача сети стоматологических клиник «Salve» Эльмиру Ибрагимову, директор Центра дополнительного образования и коррекции «Логоритм» Ирину Токареву и начальника отдела предпринимательства администрации Сургута Екатерину Борисову. Поговорим о поддержке бизнеса, об открытии своего дела и о многом другом.