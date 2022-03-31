16+
Логотип Сиапресс
USD  83,4097   EUR  92,4930  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле?

Интервью с заместителем начальника ИФНС России по Сургуту о налоговых изменениях

Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле?
Фото: pexels.com

С 1 апреля налоговые законы претерпят изменения. В связи с этим мы пригласили заместителя начальника ИФНС России по Сургуту Алёну Белицкую к нам в студию, чтобы она ответила на интересующие горожан вопросы.

Эфир состоится 31 марта в 16:00.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 09:53, просмотров: 539, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре столкнулись из-за метели 22 машины 868
  2. На месте старой базы «СПОПАТ» в Сургуте появится спорткомплекс с искусственным льдом 797
  3. Уникальное предложение от «Сибпромстрой»: готовые квартиры по выгодной ставке от 5,3% 775
  4. На мосту через Обь перекрыли движение из-за непогоды 691
  5. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 539
  6. ​Курс на подготовку наставников инжиниринговых проектов 443
  7. В Югре Mitsubishi влетела в грузовик: пострадали водитель иномарки и пожилая женщина 391
  8. Лук и капуста стали лидерами роста цен среди продуктов в России 374
  9. ​В Югре бизнесменам обещают масштабную помощь – от налоговой, правительства и банков 367
  10. Сургутский суд рассмотрит дело омича, который покусал полицейского в поезде 342
  1. ​СМИ: Жириновский умер… или нет 3336
  2. ​Второй мост через Обь построят на год позже 2765
  3. ​Исторический шанс автобуса 2666
  4. ​Спасти вокзал 2631
  5. Вице-мэра Нефтеюганска, обвиняемую в коррупции, освободили из СИЗО 2628
  6. ​Сохраните мост! Сургутяне создали петицию в защиту ж/д моста 2466
  7. Число зараженных омикроном в Югре увеличилось 2448
  8. Сургут в субботу накроет сильная метель 2393
  9. Около 15 тысяч иностранных граждан приехали в Сургут в прошлом году 2307
  10. Вышкарь 2295
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 18353
  2. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 6973
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6852
  4. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 6328
  5. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 6235
  6. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 6132
  7. ​Школы Сургута эвакуируют 6033
  8. ​Не читайте газет 5673
  9. В Нефтеюганске временно закрыли кафе после отравления посетителя 5456
  10. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5279

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика