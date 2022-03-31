Интервью с заместителем начальника ИФНС России по Сургуту о налоговых изменениях

С 1 апреля налоговые законы претерпят изменения. В связи с этим мы пригласили заместителя начальника ИФНС России по Сургуту Алёну Белицкую к нам в студию, чтобы она ответила на интересующие горожан вопросы.

Эфир состоится 31 марта в 16:00.