Интервью с заместителем начальника ИФНС России по Сургуту о налоговых изменениях

С 1 апреля налоговые законы претерпят изменения. В связи с этим мы пригласили заместителя начальника ИФНС России по Сургуту Алёну Белицкую к нам в студию, чтобы она ответила на интересующие горожан вопросы.
Эфир состоится 31 марта в 16:00.
С 1 апреля налоговые законы претерпят изменения. В связи с этим мы пригласили заместителя начальника ИФНС России по Сургуту Алёну Белицкую к нам в студию, чтобы она ответила на интересующие горожан вопросы.
Эфир состоится 31 марта в 16:00.
Алёна Кожевова
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Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов. 1 апреля в 16.00