Интервью с благочинным Сургута Антонием Исаковым

Роль религии и церкви сегодня обсудим с благочинным Сургута Антонием Исаковым.
Как люди приходят к Богу? С чем приходят в храм сегодня? Ответы на эти и другие вопросы — в эфире siapress.ru.
Роль религии и церкви сегодня обсудим с благочинным Сургута Антонием Исаковым.
Как люди приходят к Богу? С чем приходят в храм сегодня? Ответы на эти и другие вопросы — в эфире siapress.ru.
Юрий Нуреев
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Развязка сияет, что дальше? // 6 апреля в 11.30