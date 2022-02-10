Интервью с медицинским психологом о расстройствах пищевого поведения

Иногда погоня за идеальным весом может кончиться плачевно: мы не всегда замечаем, что диеты, фитнес и воздержание в еде переросли в манию, которая вредит физическому и психическому состоянию человека.
В студию siapress.ru мы пригласили медицинского психолога ПНД Светлану Дагаеву, которая в прямом эфире расскажет о расстройствах пищевого поведения (конкретно – о булимии и анорексии).
– Доктор, у меня это: анорексия и булимия.
– О, да это весело. Щас вылечим.
А то Филатов отрапортовал, что при нем в 2021 году увеличился оборот розничной торговли на 11% по сравнению с прошлым годом. Надо думать, за счет туалетной бумаги.