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Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE

Интервью с медицинским психологом о расстройствах пищевого поведения

Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE
Фото предоставлено пресс-службой ПНД

Иногда погоня за идеальным весом может кончиться плачевно: мы не всегда замечаем, что диеты, фитнес и воздержание в еде переросли в манию, которая вредит физическому и психическому состоянию человека.

В студию siapress.ru мы пригласили медицинского психолога ПНД Светлану Дагаеву, которая в прямом эфире расскажет о расстройствах пищевого поведения (конкретно – о булимии и анорексии).


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21 января в 13:43, просмотров: 1622, комментариев: 3
Комментарии:
Александр Наумов
21 января в 21:18
Красота спасет мир,удачи вам очаровательная Светлана
Сергей Б
26 января в 15:44
Ну да, о таких проблемах в самый раз рассказывать с сияющей улыбкой на лице.

– Доктор, у меня это: анорексия и булимия.
– О, да это весело. Щас вылечим.
Сергей Б
Сегодня в 15:37
Вот жалко не спросил, к каким неврозам и расстройствам пищевого поведения ведут массовые психозы, которые постоянно нагнетают государственные чиновники своими действиями.

А то Филатов отрапортовал, что при нем в 2021 году увеличился оборот розничной торговли на 11% по сравнению с прошлым годом. Надо думать, за счет туалетной бумаги.
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