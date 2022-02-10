Интервью с медицинским психологом о расстройствах пищевого поведения

Иногда погоня за идеальным весом может кончиться плачевно: мы не всегда замечаем, что диеты, фитнес и воздержание в еде переросли в манию, которая вредит физическому и психическому состоянию человека.

В студию siapress.ru мы пригласили медицинского психолога ПНД Светлану Дагаеву, которая в прямом эфире расскажет о расстройствах пищевого поведения (конкретно – о булимии и анорексии).