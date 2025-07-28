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​Билайн запустил скоростной 4G на 200-км участке трассы Р-404 в ХМАО

Скоростной интернет от Билайна теперь доступен на 200 км трассы Р-404 в ХМАО

​Билайн запустил скоростной 4G на 200-км участке трассы Р-404 в ХМАО
Фото: freepik.com

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Найти ближайшую автозаправочную станцию по онлайн-картам или слушать подкасты в пути – возможности скоростного мобильного интернета теперь доступны клиентам Билайна, проезжающим по маршруту Ханты-Мансийск – Пойковский. Оператор модернизировал телеком-инфраструктуру вдоль этой дороги, запустив дополнительный частотный слой в диапазонах 2G и 4G*.

Ханты-Мансийск – Пойковский – это почти двухсоткилометровый участок федеральной трассы Р-404, которая считается одной из самых оживленных и загруженных в стране. Кроме того, этот маршрут отличает большая удаленность от административных центров и сложные климатические условия, включая экстремально низкие температуры.

Инженеры Билайна провели точечную настройку оборудования, обслуживающего данный участок Р-404, благодаря чему сегодня водители и пассажиры свободно используют привычные цифровые сервисы в пути. С мобильным интернетом от оператора они могут не просто оставаться на связи с близкими, но и получать актуальную информацию о состоянии дорожного движения и изменениях погоды в режиме реального времени.

Между тем, оптимизация положительно отразилась и на качестве связи в малых населенных пунктах, расположенных рядом с автотрассой. Например, 4G-связь Билайна впервые появилась в селе Селиярово, и теперь жители могут оценить все ее преимущества – от общения по видеосвязи до оформления документов через «Госуслуги».

«С приходом летнего сезона наша команда вступила в этап активной «стройки», и сейчас мы реализуем большой объем разноплановых технических проектов на территории округа. Одно из важных направлений здесь – расширение покрытия сети Билайн на трассах ХМАО и обеспечение водителей стабильным диапазоном 4G. В частности, недавно мы запустили скоростную сеть на участке трассы Р-404, протяженностью более 200 км, что сделало поездки по этому маршруту еще комфортнее для автомобилистов», – комментирует директор Сургутского отделения Билайна Елена Рыбалко.

*2G – 2 Джи – второе поколение мобильной связи. 4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

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