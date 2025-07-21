ГК «Сибпромстрой» активно продолжает благоустраивать Пойму в Сургуте

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Участок Поймы в районе ЖК «Георгиевский» в Сургуте ‒ еще не законченный, но уже активно обустраиваемый объект. По планам ГК «Сибпромстрой», полностью завершить строительство и обустройство этого объекта удастся только осенью 2026 года. Этот масштабный проект стоимостью, по предварительным оценкам, порядка 250-300 миллионов рублей реализуется полностью за счет средств компании и станет подарком городу. Об этом в ходе выездной пресс-конференции сообщил соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

«Мы обустраиваем этот участок Поймы не по чьему-то поручению, а по собственной инициативе. Кроме жилья и социальных объектов, мы строим храмы, а теперь решили обустроить для Сургута и участок Поймы. Работы продолжаются, думаю, завершить их удастся в следующем году», ‒ рассказал он.

Сейчас на объекте ведутся активные работы. Несмотря на то, что строительство еще не окончено, территория уже стала популярным местом для прогулок у жителей «Георгиевского» и других районов города.

Напомним, ЖК «Георгиевский» ‒ один из крупнейших проектов компании. Здесь реализуется концепция комплексного освоения территории: активно возводятся и будут сданы уже в текущем году современные детский сад и школа, построены коммерческие площади для бизнеса на первых этажах жилых домов, готовится к сдаче торгово-офисный центр. Комплекс уже получил международный класс «комфорт» и номинирован на престижную премию «ТОП ЖК 2025».

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