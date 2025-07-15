Теперь новые клиенты могут попробовать услуги оператора по сниженной цене

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Мобильный оператор Билайн объявляет о снижении цен до 57% для жителей Сургута при новом подключении. Сниженная стоимость действует в течение двух месяцев на абонентскую плату для «Тарифа UP» в комбинациях «хит» и «хит + доп. номера» только на новые номера в Билайне. Это возможность попробовать услуги оператора по выгодной цене.

Так, например, в рамках предложения абонентская плата для комбинации «хит» в течение двух месяцев составит всего по 300 рублей. В тариф уже включены безлимитные опции: популярные мессенджеры, соцсети, видеосервисы — можно использовать без расхода трафика из основного пакета. А чтобы интернета было достаточно, оператор предусмотрел 50 ГБ, которые будут удваиваться ежемесячно. Главное — не уходить в минус и вовремя пополнять баланс.

По сниженной цене для жителей Сургута также доступен «хит + доп. номера» (по 400 рублей первые два месяца). Билайн предусмотрел 50 ГБ в основном пакете + 100 ГБ дополнительно. А объединяя близких на одном тарифе, клиент получает ещё +50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно (можно подключить до 4 дополнительных номеров). Так, на всю группу можно получать 350 гигабайт каждый месяц, при условии своевременного пополнения абонентской платы. Интернета хватит всем, ведь в тариф уже включены безлимитные опции, не расходующие трафик — общайтесь в популярных мессенджерах, смотрите видео, или постите фотографии в соцсетях — без ограничений.

Одним из преимуществ для клиентов Билайна является фокус оператора на безопасности. Сервис «Виртуальный помощник», блокирующий звонки спамеров и мошенников, теперь защищает всех клиентов оператора бесплатно по умолчанию. Он также блокирует потенциально опасные звонки в мессенджерах — это функцию достаточно включить в приложении Билайн. Помимо этого, оператор запустил сервис, доступный в PRO-версии «Виртуального помощника», позволяющий клиентам, ставшим жертвами аферистов, вернуть украденные деньги — в течение 5 рабочих дней всего по двум документам. Посещать офис не придётся — заявка заполняется в приложении Билайн.

Предложение действует с 27.05.25 по 31.12.25 для новых абонентов Тарифа UP (комбинации «хит» и «хит+доп. номера»). Организатор, территория, ограничения и подробности на beeline.ru.

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