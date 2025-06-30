Главным инвестором в создании памятника медицинским работникам в Сургуте выступила ГК «Сибпромстрой»

Erid: 2SDnjcaRAYD

В Сургуте появился новый памятник ‒ монумент медицинским работникам, стоявшим у истоков системы здравоохранения города. Главным инвестором проекта выступила Группа компаний «Сибпромстрой». Скульптурная композиция установлена в сквере Старожилов, рядом с городским больничным комплексом ‒ именно здесь, по мнению архитекторов и городских властей, и должно находиться символическое напоминание о первых медиках города.

«Город Сургут начал стремительно развиваться всего 60 лет назад. Тогда не было ни дорог, ни капитальных строений, ни инфраструктуры. Но были люди. Строители, энергетики, нефтяники и, конечно, врачи. Именно они спасали жизни, работая в тяжелейших условиях. Без оборудования, в условиях бездорожья, они оказывали помощь там, где никто другой не справился бы. Этот памятник ‒ дань уважения этим людям. Благодаря им наши предки и смогли построить город», — рассказал заместитель генерального директора ГК «Сибпромстрой» Николай Епифанов.

На реализацию проекта направили около 13 миллионов рублей. Из них 11 миллионов выделила ГК «Сибпромстрой». Оставшуюся сумму составили пожертвования горожан и других благотворителей.

Композиция выполнена из бронзы, гранита и натурального камня. Автором проекта стал приглашенный архитектор, который сейчас завершает работу над еще одним памятником ‒ «Сургутским строителям посвящается». Его установят на месте бывшего ДК «Строитель».

Как подчеркнула директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина, этот монумент ‒ не просто архитектурный объект: «Всего 60 лет назад в Сургуте было 27 медиков на 12,5 тысяч человек населения. Они успевали все ‒ лечили, оперировали, открывали отделения. Мы помним их поименно: Иванов, Кагарманов… Этим людям мы обязаны буквально всем. Этот памятник ‒ живая память, место, где каждый может вспомнить своего врача».

Монумент у больничного комплекса стал новой точкой на культурной карте Сургута, и примером того, как бизнес, общество и власть могут объединяться ради важной цели. Группа компаний «Сибпромстрой» ‒ постоянный участник таких проектов, и уже работает над следующими инициативами по сохранению истории и формированию облика современного города.

Erid: 2SDnjcaRAYD

Реклама. ИНН 8602219323

ООО "Сибпромстрой-Югория"