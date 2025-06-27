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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    776 0
  • ​Югорчанам показали карту пляжей, где можно купаться ‒ Сургута нет в списках

    ​Югорчанам показали карту пляжей, где можно купаться ‒ Сургута нет в списках

    Сегодня в 10:23
    145 0
  • Технологии долговечности: как в Сургуте строят дом бизнес-класса «За ручьем»

    Технологии долговечности: как в Сургуте строят дом бизнес-класса «За ручьем»

    Сегодня в 10:08
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    26 июня в 22:23
    364 0 
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Технологии долговечности: как в Сургуте строят дом бизнес-класса «За ручьем»

Проект «За ручьем» выделяется не только уникальными решениями, но и подходом к обеспечению надежности фундамента

Технологии долговечности: как в Сургуте строят дом бизнес-класса «За ручьем»
Фото: ДСК-1

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Девелопер «ДСК-1» продолжает возведение дома бизнес-класса «За ручьем» в Сургуте. Проект выделяется не только уникальными решениями, но и подходом к обеспечению надежности фундамента – здесь применяют тройной контроль качества и создают запас прочности.

Основание дома бизнес-класса «За ручьем» прошло процедуру проверки. Сначала строители провели инъекционные работы по укреплению грунтов, увеличив количество свай в два раза по сравнению со стандартными требованиями.

На втором этапе образцы цементно-песчаных элементов направили на испытания в независимую «Сургутскую строительную лабораторию». Проверка на специализированном оборудовании подтвердила соответствие технологии застройщика проектным характеристикам.

Завершающим звеном стало дополнительное усиление монолитных железобетонных конструкций каркаса. Такой комплексный подход обеспечивает эксплуатационный ресурс здания на десятилетия вперед.

За 54 года работы на строительном рынке округа «ДСК-1» реализовала сотни проектов. Накопленный опыт позволяет компании применять действительно проверенные временем технические решения. А политика работы исключительно с надежными подрядчиками и использование материалов собственного производства повышает контроль качества на всех этапах строительства.

Дом бизнес-класса ЖК «За ручьем» – это пространство, где семьи будут жить комфортно десятилетиями. Расположение в центральной части Сургута, развитая внешняя и продуманная внутренняя инфраструктура,

приватный двор с детской, спортивной площадками, авторский проект озеленения придомовой территории, дизайнерское лобби, просторная теплая колясочная с индивидуальной системой доступа, локеры для хранения сезонных вещей, двухуровневый паркинг с автоматической дверью, видеонаблюдение на всей территории и, конечно, эксклюзивные планировочные решения с мастер-спальнями, гардеробными и постирочными – все это ждет будущих жителей. И становится еще более ценным благодаря главному – надежности конструкций.

Несмотря на то, что дом создается в бизнес-сегменте, застройщик реализует несколько программ, значительно снижающих финансовую нагрузку на покупателей.

Семьи с детьми могут воспользоваться льготным финансированием по «Семейной ипотеке» с субсидированной ставкой от 2,2% годовых до момента ввода дома в эксплуатацию. Программа позволяет использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Для категории покупателей, не попадающих под действие семейных льгот, есть «Донорская ипотека» со ставкой 6% при условии привлечении созаемщика, имеющего право на «Семейную ипотеку».

Альтернативой банковскому финансированию служит рассрочка от застройщика с гибкими условиями. Она также действует до ввода дома в эксплуатацию.

«Надежность – фундаментальный принцип нашей работы»,– отмечают в «ДСК-1». И это касается не только строительства дома, но и работы с покупателем на всех этапах заключения сделки.

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