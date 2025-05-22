Покупка «на вырост» в «Крылове» – это не только про комфорт, но и про выгоду

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Когда в семье появляется малыш, требования к жилью кажутся простыми: главное, чтобы было куда поставить кроватку и пеленальный столик. Но уже через пару лет нужно пространство для игр, позже – место для выполнения домашнего задания, а в подростковом возрасте потребуется приватное пространство. При этом родителям важно, чтобы рядом были садик и школа. Ребенок мог заниматься танцами или иностранными языками, спортом – все это в пределах своего района. И конечно, безопасный двор, куда можно спокойно отпустить гулять.

С учетом идеального сценария жизни современной семьи в 39 микрорайоне Сургута мы строим жилой комплекс «Крылов», где для комфортного взросления детей и удобства родителей спроектированы не только квартиры, но и общественные пространства.

Первое, что позволяет легко организовать быт семьи и ребенка в частности – расположение. Рядом с домом: магазины, школа, детский сад, поликлиника, аптеки, центры дополнительного образования, два парка. По мере взросления после школы дети могут заниматься рисованием, танцами, иностранными языками, спортом в пределах своего района и добираться до нужных мест самостоятельно.

В любом возрасте ребенок может здорово проводить время с друзьями во дворе. Малышам будут интересны песочницы, дошкольникам – горки, балансиры, игровые домики, гамаки. Ребятам младшего школьного возраста будет интересно провести время на спортивной площадке. Для общения подростков есть лавочки, где классно посидеть компанией.

Главное преимущество двора для родителей в том, что он безопасный. С определенного возраста можно отпускать ребенка одного и не бояться травм или посторонних на территории. На площадках уложено специальное покрытие, парковки для автомобилей вынесены за пределы двора, работает видеонаблюдение и система контроля доступа.

Планировки квартир тоже «подстраиваются» под меняющиеся потребности семьи. В каждой квартире есть просторная кухня-гостиная, где родители могут проводить время с ребенком. Здесь легко уживаются семейные ужины, праздничные сборы и детские мастер-классы.

Отдельная спальня в разные периоды жизни легко трансформируется: сначала здесь помимо кроватки можно ставить манеж и горку, потом разместить спортивный уголок и рабочее место, а к старшим классам – двуспальную кровать, консоль и игровое кресло. В квартирах также много мест для хранения: гардеробные и ниши. А вне квартиры можно купить личную кладовую, чтобы убирать туда сезонные игрушки, спортивный инвентарь, школьные проекты. Для колясок, велосипедов и самокатов в подъезде предусмотрены колясочные.

Кстати, покупка «на вырост» в «Крылове» – это не только про комфорт, но и про выгоду. Загибайте пальцы:

– Цены на старте продаж всегда ниже. В жилом комплексе активно строится новый дом, и к моменту ввода стоимость квартир в нем ожидаемо увеличится. Но еще несколько месяцев цены будут самыми приятными, можно сэкономить на естественном росте стоимости. А в перспективе и заработать на ней.

– Квартиры передаются с чистовой отделкой. Вы экономите сотни тысяч рублей и минимум полгода на ремонте и связанной с ним аренде квартиры, поскольку заселиться можно будет сразу после получения ключей.

– Экономия на процентах банку. До ввода дома в эксплуатацию мы предлагаем «Семейную ипотеку» со ставкой от 2,2% годовых . Материнский капитал целиком можно использовать в счет первоначального взноса.

– «Донорская» ипотека для семей со взрослыми детьми. С помощью этого инструмента можно снизить ставку со стандартных 23-28% и воспользоваться «Семейной ипотекой» под 6%, если в качестве созаемщика выступит родственник или знакомый, у которого есть ребенок до 7 лет.

– Рассрочка от застройщика. Для тех, кто не хочет или не может брать кредит, действует рассрочка с фиксированным ежемесячным платежом до окончания строительства дома.

Как видите, причин, по которым семьям стоит обратить внимание на жилой комплекс «Крылов» масса. А менеджеры отдела продаж назовут еще больше! Покажут все варианты квартир и подберут индивидуальные условия покупки, стоит только записаться на консультацию по номеру: +7 (3462) 77-90-26

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