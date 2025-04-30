Разбираемся на примере дома «За ручьем» от «ДСК-1»

Erid: 2SDnjcct8qb

Времена, когда жилье высокого класса ассоциировалось исключительно с представителями бизнеса и топ-менеджерами корпораций, уходят в прошлое. Сегодня основными покупателями таких объектов становятся успешные профессионалы, отмечают эксперты. Для них качественное жилье ‒ не статусный символ, а необходимое условие.

Пандемия и следующие за ней изменения в организации многих процессов, высокий ритм жизни, информационная перегрузка, заставили переосмыслить роль дома. Современное жилье должно быть пространством, где человек может не только отдыхать, но и эффективно работать, заниматься спортом, проводить время с семьей. При этом решать бытовые вопросы в пределах своего района.

Норма жизни изменилась, и застройщики отвечают на требования горожан. Показательный пример в Сургуте ‒ дом бизнес-класса в жилом комплексе «За ручьем».

Расположение в центральной части города обеспечивает жителям доступ ко всей необходимой инфраструктуре: детским садам, школам, поликлиникам, деловым, культурным объектам. При этом закрытая территория, отсутствие автомобилей во дворе и видеонаблюдение гарантирует высокий уровень приватности.

Все это важно, поскольку многие в наше время выбирают гибридный график работы. И этот тренд требует организовывать жилое пространство по-новому. В «За ручьем» планировки квартир предусматривают возможность обустройства полноценного домашнего офиса.

В квартирах достойный уровень звукоизоляции, что особенно важно для семей с детьми. Пока родители работают, дети могут проводить время на современной площадке во дворе или в игровой комнате под присмотром персонала.

После работы жители могут отдохнуть в парке «За Саймой», расположенном в нескольких минутах ходьбы, или воспользоваться спортивной инфраструктурой: площадкой для командных видов спорта, теннисным столом, специальным настилом для йоги.

Помимо бытового, есть еще и финансовый фактор популярности недвижимости бизнес-класса. «За ручьем» создается с использованием премиальных материалов и решений: красивая архитектура, авторские парадные, качественное благоустройство, безбарьерная среда, развитая инфраструктура. Есть дополнительные опции помимо игрового детского центра: колясочные, локеры, душевые для мытья лап питомцев, двухуровневый паркинг, в который можно спуститься на скоростном лифте с любого этажа и еще много других интересных «фишек».

Кроме того, «ДСК-1» активно внедряет в производство научные исследования и разработки, за что генеральный директор компании Богдан Токмаджан, удостоен почетной медали «За инновации и развитие».

Одной из ключевых технологий, примененных при строительстве комплекса, стала технология информационного моделирования (ТИМ). Создание цифрового двойника здания позволяет выявить и устранить моменты, не учтенные проектировщиком, обеспечивая высочайшее качество конечного результата. А значит, инвестиционный потенциал объекта высок.

Даже в условиях экономической нестабильности недвижимость премиального сегмента сохраняет высокую ликвидность и демонстрирует стабильный рост стоимости.

Приобретение квартиры в доме бизнес-класса «За ручьем» становится не просто покупкой комфортного жилья, но и разумным вложением средств, обеспечивающим защиту капитала в долгосрочной перспективе.

Erid: 2SDnjcct8qb

Реклама. ИНН 8602058789

АО СЗ "ДСК-1"