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На сегодняшний день работы по строительству нового жилого комплекса набирают обороты. Ведутся активные мероприятия по усилению основания грунтов, а также укреплению монолитных участков и железобетонных конструкций. Параллельно с этим осуществляется массовая забивка свай и разработка котлована под паркинг, что свидетельствует о высоком темпе работ.

После планового завершения этих работ, включая усиление несущих конструкций по каждой секции здания и усиления каркаса в целом, начнется дальнейший монтаж стеновых панелей. Затем – прокладка и монтаж сетей наружного тепловодоснабжения. Проект был разработан компанией ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт», которая входит в состав Ассоциации саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций». Совместно с этой ассоциацией было тщательно проработано решение, касающееся последовательности и непрерывности этапов выполнения работ.

Работа ведется в режиме непрерывного производства с использованием поточного метода строительства. Строительство продолжается быстро, но в то же время без демонстративной и ненужной спешки. Качество всегда было и остается приоритетом для застройщика.

Каждый этап строительства проходит с особым вниманием к деталям, ведь именно надежность и долговечность конструкции остаются приоритетными для компании. Неудивительно, что новости о ходе строительства мгновенно становятся предметом обсуждений среди местных жителей и потенциальных покупателей. Тем более, в финальном доме органично сочетаются положительный опыт прошлого и самые современные решения ближайшего будущего.

Например, активное внедрение и использование застройщиком ДСК-1 возможностей цифровых технологий позволяет вносить корректировки на любом этапе строительства. Этим достигается существенное повышение качества выполняемых работ, дополнительная надежность конструкции и увеличение срока эксплуатации дома. Сейчас устанавливаются специальные элементы усиления.

Кроме того, недавний трехмерный анализ, проведенный с применением современных технологий, показал, что дополнительное укрепление грунта на месте застройки значительно продлит долговечность здания, превышая даже заложенные в проекте гарантии.

Все эти качественные улучшения, внедренные в процессе строительства, являются инновацией ДСК-1 и направлены на интересы клиентов. Строительство продолжается в режиме непрерывного производства, и застройщик уверенно движется к своей цели - созданию комфортного и надежного жилья для будущих жителей.

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