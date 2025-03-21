Простые шаги к собственной недвижимости

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Первое, что приходит в голову при мысли о покупке собственной квартиры сегодня: «Это невозможно!».
Можно продолжать так думать и оставаться жить в арендном жилье или в некомфортных жилищных условиях, а можно обратиться в офис продаж застройщика за помощью и стать счастливым обладателем собственной квартиры.
Например, в Жилом комплексе «Набережный» возможно приобретение квартиры как за наличный расчет, так и при помощи дополнительных инструментов:
‒ государственные программы, льготные ставки и специальные предложения от банков-партнеров застройщика;
‒ субсидирование процентной ставки;
‒ рассрочка, акции и специальные предложения от Застройщика.
Персональный подход менеджеров офиса продаж поможет разобраться во всех нюансах и подобрать оптимальное решение для вас и вашей семьи.
Именно сейчас есть возможность приобрести квартиру в современном жилом комплексе комфорт-класса по ценам 2024 года.
Первый дом будет сдан уже во II квартале 2025 года. Только представьте: через несколько месяцев вы сможете заехать в свою новую квартиру и начать новую главу жизни.
«Набережный» ‒ это современный жилой комплекс, использующий передовые решения в строительстве, которые повышают качество недвижимости и помогают существенно экономить на коммунальных платежах при эксплуатации жилья. Продуманная инфраструктура: дизайнерские холлы, безопасные детские площадки для разных возрастов и уютные зоны отдыха ‒ все для того, чтобы вы чувствовали себя как дома.
Почему стоит решиться прямо сейчас?
Ограниченное предложение: Цены 2024 года действуют только до конца апреля. Каждый день промедления может стоить вам дополнительных затрат.
Эксклюзивные бонусы: При бронировании квартиры в ближайшее время вы получаете специальные условия, которые больше нигде не найти.
Гарантия уверенности: Взаимодействие только с проверенными банками и полная прозрачность на каждом этапе сделки.
Ваши действия для воплощения мечты:
Позвоните в офис продаж прямо сейчас: Менеджеры ответят на все вопросы и расскажут о доступных вариантах.
Запишитесь на просмотр: Посетите офис продаж или забронируйте онлайн-консультацию.
Не откладывайте мечту на потом!
Телефон: +7 (3462) 20-60-10.
Адрес офиса продаж: г. Сургут, Проспект Набережный 5, строение 4.
Подробная информация о Застройщике и жилом комплексе представлена на сайте naberezhniy.ru.
Erid: 2SDnjbxm4qi
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ООО СЗ «ЖК Набережный»