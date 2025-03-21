Простые шаги к собственной недвижимости

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742189999"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965942"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=lb73tA0VoBGO5T+W0s5jVzVEx6c/MlABEpkmSxdHeRDgr7NYOnR2OmcAgv03S7LSLLiUHUgFX3I791o7x4MES6UVcBMvdgawuSC7GZ4ugailVsVyiRiISsTZF0zGWIcP"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=lb73tA0VoBGO5T+W0s5jVzVEx6c/MlABEpkmSxdHeRDgr7NYOnR2OmcAgv03S7LSLLiUHUgFX3I791o7x4MES6UVcBMvdgawuSC7GZ4ugailVsVyiRiISsTZF0zGWIcP"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "cb4e1d95f78195b955326077de413148.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:39:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742190020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965962"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MGtZXyM9+i/M9oJe6MLEIQB+hLagq18u/dgYrcKpNOuixhpfTc8zqeVF6cCD3f4GyUTHqgFGpS3oZmYOdUD4kRPWaJGTs+UAXrZHYp/S+NSj0r12ruyftq4OeQ763BgR"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MGtZXyM9+i/M9oJe6MLEIQB+hLagq18u/dgYrcKpNOuixhpfTc8zqeVF6cCD3f4GyUTHqgFGpS3oZmYOdUD4kRPWaJGTs+UAXrZHYp/S+NSj0r12ruyftq4OeQ763BgR"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "057f491f5220f0e880e10ebbb5c93dee.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:40:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742190020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965962"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MGtZXyM9+i/M9oJe6MLEIQB+hLagq18u/dgYrcKpNOuixhpfTc8zqeVF6cCD3f4GyUTHqgFGpS3oZmYOdUD4kRPWaJGTs+UAXrZHYp/S+NSj0r12ruyftq4OeQ763BgR"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MGtZXyM9+i/M9oJe6MLEIQB+hLagq18u/dgYrcKpNOuixhpfTc8zqeVF6cCD3f4GyUTHqgFGpS3oZmYOdUD4kRPWaJGTs+UAXrZHYp/S+NSj0r12ruyftq4OeQ763BgR"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "057f491f5220f0e880e10ebbb5c93dee.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:40:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742189999"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965942"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=lb73tA0VoBGO5T+W0s5jVzVEx6c/MlABEpkmSxdHeRDgr7NYOnR2OmcAgv03S7LSLLiUHUgFX3I791o7x4MES6UVcBMvdgawuSC7GZ4ugailVsVyiRiISsTZF0zGWIcP"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=lb73tA0VoBGO5T+W0s5jVzVEx6c/MlABEpkmSxdHeRDgr7NYOnR2OmcAgv03S7LSLLiUHUgFX3I791o7x4MES6UVcBMvdgawuSC7GZ4ugailVsVyiRiISsTZF0zGWIcP"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "cb4e1d95f78195b955326077de413148.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:39:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  84,6400   EUR  91,4262  

Новости

Больше новостей
В Сургуте более чем на 30 процентов выросла преступность. С чем связываете?
Комментировать
0
Больше опросов

​Покупка квартиры в 2025 году: миф или реальность?

Простые шаги к собственной недвижимости

​Покупка квартиры в 2025 году: миф или реальность?
Фото: ЖК «Набережный»

Erid: 2SDnjbxm4qi

Первое, что приходит в голову при мысли о покупке собственной квартиры сегодня: «Это невозможно!».

Можно продолжать так думать и оставаться жить в арендном жилье или в некомфортных жилищных условиях, а можно обратиться в офис продаж застройщика за помощью и стать счастливым обладателем собственной квартиры.

Например, в Жилом комплексе «Набережный» возможно приобретение квартиры как за наличный расчет, так и при помощи дополнительных инструментов:

‒ государственные программы, льготные ставки и специальные предложения от банков-партнеров застройщика;

‒ субсидирование процентной ставки;

‒ рассрочка, акции и специальные предложения от Застройщика.

Персональный подход менеджеров офиса продаж поможет разобраться во всех нюансах и подобрать оптимальное решение для вас и вашей семьи.

Именно сейчас есть возможность приобрести квартиру в современном жилом комплексе комфорт-класса по ценам 2024 года.

Первый дом будет сдан уже во II квартале 2025 года. Только представьте: через несколько месяцев вы сможете заехать в свою новую квартиру и начать новую главу жизни.

«Набережный» ‒ это современный жилой комплекс, использующий передовые решения в строительстве, которые повышают качество недвижимости и помогают существенно экономить на коммунальных платежах при эксплуатации жилья. Продуманная инфраструктура: дизайнерские холлы, безопасные детские площадки для разных возрастов и уютные зоны отдыха ‒ все для того, чтобы вы чувствовали себя как дома.

Почему стоит решиться прямо сейчас?

Ограниченное предложение: Цены 2024 года действуют только до конца апреля. Каждый день промедления может стоить вам дополнительных затрат.

Эксклюзивные бонусы: При бронировании квартиры в ближайшее время вы получаете специальные условия, которые больше нигде не найти.

Гарантия уверенности: Взаимодействие только с проверенными банками и полная прозрачность на каждом этапе сделки.

Ваши действия для воплощения мечты:

Позвоните в офис продаж прямо сейчас: Менеджеры ответят на все вопросы и расскажут о доступных вариантах.

Запишитесь на просмотр: Посетите офис продаж или забронируйте онлайн-консультацию.

Не откладывайте мечту на потом!

Телефон: +7 (3462) 20-60-10.

Адрес офиса продаж: г. Сургут, Проспект Набережный 5, строение 4.

Подробная информация о Застройщике и жилом комплексе представлена на сайте naberezhniy.ru.

Erid: 2SDnjbxm4qi

Реклама. ИНН 8602308647

ООО СЗ «ЖК Набережный»


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 10:45, просмотров: 429, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На трассе ХМАО насмерть разбился молодой водитель 512
  2. ​В Сургуте прошли соревнования по самбо 469
  3. ​Покупка квартиры в 2025 году: миф или реальность? 429
  4. ​Ледоход на Оби в Сургуте может начаться в первых числах мая 423
  5. ​Доска почета: «Транспортники ‒ особые люди» 381
  6. ​Александр Моор лично оценил подготовку к паводку в Казанском 378
  7. ​Почти 500 семей в Югре получили финансовую поддержку за прием детей-сирот на воспитание 373
  8. ​Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке 368
  9. ​В Югре собрались представители муниципалитетов со всей России 365
  10. ​Всероссийской конференции по модульному строительству собрала в Тюмени более 300 экспертов 344
  1. ​У жителей ХМАО резко вырос интерес к немецкому и французскому языкам 1882
  2. В Сургуте выросла преступность на 33% 1320
  3. ​Тревожная статистика: в ХМАО зафиксировали значительный рост кишечных инфекций 1319
  4. ​Когда должны отключать отопление? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1279
  5. ​Минфин РФ: семейная ипотека станет доступна для покупки вторичного жилья в регионах с низким уровнем строительства 1256
  6. ​В парках Сургута установят более 20 ярких кормушек и скворечников 1191
  7. Югорчанам рассказали, на каких работах можно получать 200 тысяч рублей в месяц 1175
  8. ​Тюменская область представила свой опыт поддержки гастротуризма на стажировке НААИР в Мурманской области 1166
  9. ​РПЦ предлагает отменить 8 марта? Читатели СИА-ПРЕСС не согласны! 1163
  10. ​Пять килограммов счастья: в Сургуте родился малыш-богатырь 1161
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 17306
  2. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 14036
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 5454
  4. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 5115
  5. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 4556
  6. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 3812
  7. Ozon построит склад в Сургуте в этом году 3405
  8. Началась Масленичная неделя: история, традиции и приметы праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2942
  9. Как построить планетарий из бани 2601
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 марта? // АФИША 2404

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика