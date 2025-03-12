Застройщик «ДСК-1» активно участвует в социально-экономическом развитии Югры

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Специализированный застройщик ДСК-1 был удостоен свидетельства участника Федерального Реестра «ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИГА ПОЧЕТА» 2024 года.

Данное признание стало результатом активного участия компании в социально-экономическом развитии своего региона.

Застройщик «ДСК-1» на сегодняшний день занимает активную позицию на рынке жилищного строительства, демонстрируя амбициозные планы по развитию и внедрению новых технологий в свои проекты. В ближайшие годы компания намерена увеличить объемы строительства и вывести на рынок новые жилые комплексы в таких городах как Нефтеюганск и Ханты-Мансийск, Сургут, а также выйти на новый для компании город ‒ Нижневартовск. Эти проекты призваны удовлетворить растущий спрос на жилье в Югре, что, несомненно, повысит стандарт жизни местного населения.

В сертификате, выданном ДСК-1, подчеркивается значимость вклада компании в улучшение качества жизни граждан и развитие инфраструктуры. За годы своей деятельности ДСК-1 зарекомендовала себя как надежный партнер в реализации масштабных проектов, направленных на создание комфортной городской среды и обеспечение доступного жилья.

«Мы гордимся тем, что наша работа была отмечена на столь высоком уровне. Это свидетельство ‒ не только признание наших усилий, но и стимул для дальнейшего развития и реализации новых инициатив», ‒ отметил генеральный директор компании.

ДСК-1 продолжит активно участвовать в проектах, способствующих развитию региона и улучшению условий жизни его жителей, стремясь к высоким стандартам качества и социальной ответственности. Новая технология строительства, применяемая в компании, подразумевает меньшее количество ручного труда и более автоматизированные процессы, что существенно снизит временные затраты на возведение объектов.

Застройщик «ДСК-1» ставит перед собой высокие цели, которые всегда воплощает в реальность. Активные действия компании по укреплению позиций на рынке жилищного строительства, внедрению инновационных технологий и повышению качества жизни значительно способствуют созданию комфортной городской среды и удовлетворению потребностей современных местных жителей.

Erid: 2SDnjcALVfJ

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АО СЗ "ДСК-1"