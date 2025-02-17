На сайте РКЦ Сургут можно легко оплатить счета и узнать информацию о всех платежах, передать показания приборов учета.

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В современном мире все больше людей предпочитают оплачивать коммунальные услуги и другие счета через интернет. Онлайн-платежи предлагают удобство и экономию времени, позволяя совершать транзакции из дома или в дороге. У жителей Сургута есть уникальная возможность быстро и легко передать показания ИПУ, оплатить множество различных услуг и получить информацию о задолженностях в одном месте. Достаточно лишь ввести свой номер телефона или адрес электронной почты. Где это сделать? На сайте РКЦ ЖКУ Сургут!

На одном сайте можно оплатить:

Жилищно-коммунальные услуги:

Вода (по индивидуальным приборам учета ‒ ИПУ)

Тепло (по ИПУ)

Электроэнергия (по ИПУ)

Содержание жилищного фонда (Управляющая компания)

Твердые коммунальные отходы

Наем жилья (социальный / коммерческий)

Капитальный ремонт

Прочие платежи:

Налоги (имущественный, транспортный, земельный и др.)

Интернет / Телефония / Телевидение

Домофон /Видеофон / Шлагбаум

Паркинги

Гаражные кооперативы

Дачные кооперативы, садовые товарищества

Охрана (жилья, гаражей и т.д.)

«Ваша компания» (Возможность добавления оплаты услуг вашей компании для удобства жителей. Требуется уточнение у РКЦ о порядке подключения.)

Штрафы ГИБДД

И это еще не все! С РКЦ жители Сургута могут:

Узнать информацию о задолженности: Больше не нужно звонить в разные организации и выяснять, есть ли у вас долги. В РКЦ вы получите полную и актуальную информацию по всем видам платежей.

Получить консультацию: Квалифицированные специалисты РКЦ помогут вам разобраться в сложных вопросах, связанных с начислением платежей, перерасчетами и другими вопросами.

Также, у жителей Сургута есть возможность приехать в офис РКЦ Сургута и оплатить услуги и другие счета в кассе или терминале самообслуживания. Пункты приема платежей расположены по всему городу. С их актуальным списком можно ознакомиться на сайте компании в разделе новости.

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ООО "РКЦ ЖКУ"