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​У жителей Сургута есть возможность оплатить все счета и услуги в одном месте

На сайте РКЦ Сургут можно легко оплатить счета и узнать информацию о всех платежах, передать показания приборов учета.

​У жителей Сургута есть возможность оплатить все счета и услуги в одном месте
Фото и видео: РКЦ ЖКУ

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В современном мире все больше людей предпочитают оплачивать коммунальные услуги и другие счета через интернет. Онлайн-платежи предлагают удобство и экономию времени, позволяя совершать транзакции из дома или в дороге. У жителей Сургута есть уникальная возможность быстро и легко передать показания ИПУ, оплатить множество различных услуг и получить информацию о задолженностях в одном месте. Достаточно лишь ввести свой номер телефона или адрес электронной почты. Где это сделать? На сайте РКЦ ЖКУ Сургут!

На одном сайте можно оплатить:

Жилищно-коммунальные услуги:

  • Вода (по индивидуальным приборам учета ‒ ИПУ)
  • Тепло (по ИПУ)
  • Электроэнергия (по ИПУ)
  • Содержание жилищного фонда (Управляющая компания)
  • Твердые коммунальные отходы
  • Наем жилья (социальный / коммерческий)
  • Капитальный ремонт

Прочие платежи:

  • Налоги (имущественный, транспортный, земельный и др.)
  • Интернет / Телефония / Телевидение
  • Домофон /Видеофон / Шлагбаум
  • Паркинги
  • Гаражные кооперативы
  • Дачные кооперативы, садовые товарищества
  • Охрана (жилья, гаражей и т.д.)
  • «Ваша компания» (Возможность добавления оплаты услуг вашей компании для удобства жителей. Требуется уточнение у РКЦ о порядке подключения.)
  • Штрафы ГИБДД

И это еще не все! С РКЦ жители Сургута могут:

Узнать информацию о задолженности: Больше не нужно звонить в разные организации и выяснять, есть ли у вас долги. В РКЦ вы получите полную и актуальную информацию по всем видам платежей.

Получить консультацию: Квалифицированные специалисты РКЦ помогут вам разобраться в сложных вопросах, связанных с начислением платежей, перерасчетами и другими вопросами.

Также, у жителей Сургута есть возможность приехать в офис РКЦ Сургута и оплатить услуги и другие счета в кассе или терминале самообслуживания. Пункты приема платежей расположены по всему городу. С их актуальным списком можно ознакомиться на сайте компании в разделе новости.

Erid: 2SDnjdSca9A

Реклама. ИНН 8602166551

ООО "РКЦ ЖКУ"


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17 февраля в 17:17, просмотров: 331, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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