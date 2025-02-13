До 28 февраля в ЖК «Набережный» действует акция «Квартира месяца» с выгодой до 1 000 000 рублей на квартиры площадью 72,5 м² и 72,9 м²

Erid: 2SDnjeqv7SU

Лучшее время для покупки квартиры – сейчас! Тем более, что с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала на второго ребенкаувеличен до 912 000 рублей. Это отличная возможность для того, чтобы осуществить мечту о собственном семейном гнездышке!

Проект ЖК «Набережный» – это современный жилой комплекс комфорт-класса в центре города с развитой инфраструктурой и собственной набережной. Это место для тех, кто ценит уют, природу и удобство городской жизни.

Почему ЖК «Набережный» идеально подходит для семейного проживания?

Центральное расположение – все под рукой

Жилой комплекс находится в развитом районе, где есть все необходимое для комфортной жизни:

детские сады, школы, больницы и многое другое. Больше не нужно тратить время на долгие поездки.

Собственная набережная – отдых без лишних поездок

У комплекса есть оборудованная прогулочная зона вдоль воды, которая станет идеальным местом для семейных прогулок, утренних пробежек или спокойного отдыха после работы.

Качественное строительство – гарантия долговечности и надежности

В основе строительства трехслойные стеновые панели, обеспечивающие:

теплоизоляцию – в квартирах всегда комфортная температура, минимальные теплопотери;

– в квартирах всегда комфортная температура, минимальные теплопотери; звукоизоляцию – посторонние шумы из соседних квартир не будут мешать;

– посторонние шумы из соседних квартир не будут мешать; долговечность – высокое качество материалов гарантирует надежность конструкции.

Современные детские площадки – безопасное пространство для детей

На территории комплекса предусмотрены детские и спортивные площадки с мягким покрытием. К тому же, здесь есть зоны для детей разного возраста – можно не беспокоиться о безопасности малышей.

Закрытый паркинг с видеонаблюдением

Лифт спускается прямо в паркинг – удобно для семей с детьми, пожилых людей и владельцев авто.

Записаться на показ можно по телефону: +7 (3462) 20-60-10.

Подробная информация о Застройщике и жилом комплексе представлена на сайте naberezhniy.ru.

Застройщик ООО СЗ «ЖК Набережный». Сроки проведения акции с 1 по 28 февраля 2025 года. Предложение ограничено. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

*Материнский капитал на второго ребенка, с 01.02.2025 г., mintrud.gov.ru

Erid: 2SDnjeqv7SU

Реклама. ИНН 8602308647

ООО СЗ "ЖК Набережный"