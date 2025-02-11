В топ-20 крупнейших застройщиков России вошла ГК «Сибпромстрой»

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Портал Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) опубликовал рейтинг крупнейших строительных компаний России по объему введенного в эксплуатацию жилья в 2024 году.

ГК «Сибпромстрой» стала безоговорочным лидером по объему ввода жилья в ХМАО с показателем 256 428 квадратных метров (без учета площади балконов). С таким отличным результатом компания заняла 13-е место в общероссийском рейтинге и вошла в двадцатку лучших застройщиков страны, опередив 1 454 других девелоперов.

Компания не только выполнила, но и превзошла собственные планы по вводу жилья в 2024 году. Все объекты ГК «Сибпромстрой» отличаются высоким качеством строительства, обеспечивая комфорт и безопасность будущим жильцам. Успешное выполнение обязательств перед клиентами и партнерами подтверждает надежность компании и ее стремление поддерживать высокий уровень доверия.

13-е место в двадцатке лидеров девелоперского рынка России – это выдающийся результат для ГК «Сибпромстрой», ставший лучшим за 30 лет. Это подтверждает устойчивое финансовое положение компании, ее производственную эффективность и уверенное место среди лидеров строительного рынка страны. Вопреки общей стагнации отрасли, «Сибпромстрой» продолжает наращивать объемы строительства, ставя перед собой амбициозные задачи по дальнейшему развитию и расширению географии деятельности.

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