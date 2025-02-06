Квартиры с лаконичным и качественным ремонтом можно купить в ЖК «Крылов»

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Приобретение квартиры с качественной отделкой – привлекательный вариант для тех, кто хочет избежать хлопот, связанных с ремонтом. А также сэкономить время и ресурс, ведь ремонт – сложный и затратный процесс. Если делать его самостоятельно, вероятны ситуации, когда могут вырасти цены на материалы или подведет подрядчик. Соответственно и сроки заселения в новую квартиру существенно сдвинутся.

Девелопер «ДСК-1» предлагает своим покупателям квартиры с высоким стандартом отделки, что дает возможность заселиться в новое жилье сразу после получения ключей и наслаждаться комфортом. Рассказываем, какие основные параметры включает в себя ремонт от этого застройщика.

Трендовый минимализм

При разработке концепции отделки квартир, профессиональные дизайнеры «ДСК-1» сделали акцент на простоте и лаконичности интерьера. Каждый его элемент выполнен в натуральных тонах. Природные текстуры добавляют уют и все это делает квартиру приятной для жизни.

Проверенные материалы

Использование качественных, проверенных в эксплуатации и долговечных материалов – одно из основных требований стандарта. Можно быть уверенным, что все элементы отделки прослужат долго и сохранят привлекательность на протяжении многих лет. Это позволит не нести лишних затрат на обновление ремонта в первые годы жизни в новой квартире.

Единая концепция для уюта

Важность деталей в интерьере сложно переоценить. Розетки, выключатели, полный комплект сантехники должны не только выполнять свою функцию, но и встраиваться в единый стиль квартиры. В стандарте отделки «ДСК-1» они тщательно подобраны согласно дизайнерскому концепту.

Никакого долгого ремонта, только радость от нового этапа жизни

Все работы по ремонту завершатся до ввода дома в эксплуатацию. Это значит, что сразу после получения ключей можно быстро въехать в новую квартиру. Все, что останется сделать будущим жителям – выбрать новую мебель, технику и украсить дом аксессуарами. Такой подход значительно упрощает процесс переезда.

В жилом комплексе «Крылов», который строится в 39 микрорайоне Сургута, продуманы не только квартиры с полностью готовым ремонтом, но и множество других важных нюансов, необходимых для удобной бытовой жизни:

– В шаговой доступности расположены все необходимые социальные и коммерческие объекты: школы, детские сады, магазины.

– Рядом находятся парки, где можно проводить время с детьми и отдыхать от городской суеты на свежем воздухе.

– Благоустройство двора включает детские игровые площадки и зоны для занятий спортом, а также уютные места для отдыха в окружении зеленых растений.

– Дизайнерское оформление холла и такие удобства как колясочная, душевая для мытья лап животных, кладовые для сезонные вещей создают дополнительные преимущества для жителей.

И главное – оценить все преимущества жилого комплекса, а также стандарт отделки от застройщика можно на персональной экскурсии по объекту и демонстрационной квартире.

Справочно о компании:

«ДСК-1» – крупнейший девелопер Югры, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Сегодня девелопер возводит 227 тыс. кв. метров жилья, то есть каждый третий квадратный метр в регионе. В портфеле компании – жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске и более пятнадцати значимых инфраструктурных объектов в крупных городах Ханты-Мансийского округа.

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АО СЗ ""ДСК-1"