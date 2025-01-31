На дорогах ХМАО выросло качество мобильного интернета

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738142004"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1738695576"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MBEfDWEA6pH8/pm//vGU5fE6+cuXqlhSt4g2yxQ3T9xXXy3yZFm8sijgPQyx53suu5HdwtqCjm3fYszIOTc5PnFx75WrPZcYLlSxQbE8ZmBZKzX/L3AfiA6khrT1mBRq"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MBEfDWEA6pH8/pm//vGU5fE6+cuXqlhSt4g2yxQ3T9xXXy3yZFm8sijgPQyx53suu5HdwtqCjm3fYszIOTc5PnFx75WrPZcYLlSxQbE8ZmBZKzX/L3AfiA6khrT1mBRq"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "28335b6447744b38d53ca396ee33d2e6.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjf2JLJ8"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjf2JLJ8"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-01-29 14:13:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-04 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738142120"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1738695563"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hFS8nt5L6uaaapxQOqUwu+m/3wVlLjqGK7S2LQY9P7GD+mUDEZcHyQslzf8UzW8sKkDnOZ4KXn2N0wG6uU69Mrm9EomKwcYIhOCHLng4KSN0iNLHvC4e2qu7H2fm3Avv"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hFS8nt5L6uaaapxQOqUwu+m/3wVlLjqGK7S2LQY9P7GD+mUDEZcHyQslzf8UzW8sKkDnOZ4KXn2N0wG6uU69Mrm9EomKwcYIhOCHLng4KSN0iNLHvC4e2qu7H2fm3Avv"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d3131a9313b9129181046d39b000703f.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjf2JLJ8"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjf2JLJ8"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-01-29 14:15:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-04 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738142004"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1738695576"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MBEfDWEA6pH8/pm//vGU5fE6+cuXqlhSt4g2yxQ3T9xXXy3yZFm8sijgPQyx53suu5HdwtqCjm3fYszIOTc5PnFx75WrPZcYLlSxQbE8ZmBZKzX/L3AfiA6khrT1mBRq"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MBEfDWEA6pH8/pm//vGU5fE6+cuXqlhSt4g2yxQ3T9xXXy3yZFm8sijgPQyx53suu5HdwtqCjm3fYszIOTc5PnFx75WrPZcYLlSxQbE8ZmBZKzX/L3AfiA6khrT1mBRq"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "28335b6447744b38d53ca396ee33d2e6.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjf2JLJ8"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjf2JLJ8"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-01-29 14:13:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-04 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738142120"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1738695563"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hFS8nt5L6uaaapxQOqUwu+m/3wVlLjqGK7S2LQY9P7GD+mUDEZcHyQslzf8UzW8sKkDnOZ4KXn2N0wG6uU69Mrm9EomKwcYIhOCHLng4KSN0iNLHvC4e2qu7H2fm3Avv"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hFS8nt5L6uaaapxQOqUwu+m/3wVlLjqGK7S2LQY9P7GD+mUDEZcHyQslzf8UzW8sKkDnOZ4KXn2N0wG6uU69Mrm9EomKwcYIhOCHLng4KSN0iNLHvC4e2qu7H2fm3Avv"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d3131a9313b9129181046d39b000703f.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjf2JLJ8"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjf2JLJ8"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-01-29 14:15:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-04 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjf2JLJ8 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjf2JLJ8 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  98,0062   EUR  102,7782  

Новости

Больше новостей
Надо ли запрещать концерты Лолиты Милявской, чем занимаются т.н. общественники в некоторых городах, считая, что она занимается шабашом?
Комментировать
0
Считаете ли вы, что Югра входит в пятерку лучших мест по уровню жизни в стране?

Да 23.3%

Нет 63.7%

Не знаю 13%

Всего голосов: 146

Комментировать
0
Песни Газманова и Шамана могут внести в школьную программу. Это:

Правильно 17.3%

Неправильно - эстрадные песни все-таки предназначены для другого 59.7%

Неправильно - надо выбрать творчество других исполнителей 18%

Не знаю 5%

Всего голосов: 139

Комментировать
0
Больше опросов

​На региональных дорогах Югры улучшили покрытие LTE

На дорогах ХМАО выросло качество мобильного интернета

​На региональных дорогах Югры улучшили покрытие LTE
Фото: МТС

На региональных автомобильных дорогах в Ханты-Мансийском автономном округе улучшили мобильную связь. Благодаря установке нового оборудования с высокой проникающей способностью радиосигнала, увеличена зона покрытия мобильным интернетом на ключевых участках трасс вблизи городов и поселков. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

Покрытие LTE улучшили в районе самого северного города Югры – Белоярском, в котором проживает около 20 тысяч жителей. Также расширение сети проведено вдоль региональных дорог в населенных пунктах Сургутского, Нижневартовского и Октябрьского района – Лянторе, Федоровском, Унъюгане и Новоаганске. Обновленное качество связи позволит местным жителям, водителям грузовых и легковых автомобилей с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, видеосвязью и мессенджерами.

«Мы завершили стратегически-важный проект по рефармингу на ключевых трассах Ханты-Мансийского автономного округа. Связь в условиях Севера - один из главных факторов безопасной поездки, особенно зимой в период низких температур. Имея доступ к голосовой связи и мобильному интернету, автомобилисты могут без труда вызвать техпомощь или эвакуатор. Дополнительные частоты позволили не только расширить покрытие LTEна инфраструктурных объектах вдоль дорог – на комплексах сервиса, автозаправках, промышленных участках, но и открыть новые возможности для бизнеса - внедрения онлайн-оплат, установки камер видеонаблюдения и умных датчиков контроля», – прокомментировал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

Ранее МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассах Р-404 Ханты-Мансийск-Тюмень и «Северный широтный коридор» в Югре.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:35, просмотров: 172, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В аэропорту Нижневартовска пассажирка бросила свою собаку и улетела навсегда 794
  2. В Вашингтоне упал самолет с российскими тренерами и фигуристами 777
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 февраля? // АФИША 670
  4. ​В ХМАО оштрафовали речного таксиста за нелегальные перевозки по Оби 653
  5. В Югре начнут приводить в порядок территории с заброшенными стройками 653
  6. ​В Сургутском районе растет бизнес: число предпринимателей увеличилось на 27% 626
  7. Авиакомпания «Россия» увеличит число рейсов между Нижневартовском и Санкт-Петербургом 613
  8. Россиян лишили дополнительных выходных в феврале и марте 597
  9. Дамир Мухаметьянов: «Цель закона – решить проблему заброшенных участков, а не лишать граждан права собственности» 564
  10. ​Складные смартфоны и ИИ: югорчане скупают нестандартные гаджеты 535
  1. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 3967
  2. «Газпром» заявил о необходимости повышения цен на газ 2364
  3. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 2143
  4. ​Вдали от всех: топ-3 необычных коттеджа для отдыха загородом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2021
  5. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 1802
  6. ​Юбилейная бочка: Югра отметила добычу 13 миллиардов тонн нефти 1745
  7. ​27 января ‒ День снятия блокады Ленинграда 1730
  8. В Анапе массово продают отели из-за разлива мазута 1602
  9. Прекратите кормить мошенников! 1559
  10. ​В 2025 году в России действуют новые штрафы для собственников квартир // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1550
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 84094
  2. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 18379
  3. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 7956
  4. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 7157
  5. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 6125
  6. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 5917
  7. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 5542
  8. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 4667
  9. В Югре начали применять новую технологию утепления фасадов 4493
  10. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 3967

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика