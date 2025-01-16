16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  102,8078   EUR  106,0971  

Новости

Больше новостей
Запрет продажи фастфуда детям и подросткам:
Комментировать
0
Отказ от ЕГЭ - это:
Комментировать
0
Аренда квартир в России дорожает. Вас это радует?
Комментировать
0
Вы довольны медицинским персоналом в Сургуте?
Комментировать
0
Вам интересно будет посмотреть, как Джуд Лоу сыграет Владимира Путина?
Комментировать
0
Больше опросов

Думая о будущем: наращиваем инвестиции в развитие собственного производства

«ДСК-1» активно развивает собственное производство – Домостроительный комбинат

Думая о будущем: наращиваем инвестиции в развитие собственного производства
Фото: ДСК-1"

Erid: 2SDnjejpiAY

«Хочешь сделать хорошо – сделай сам». К известной пословице можно добавить только: сам и на своих ресурсах. Тогда получится не просто хорошо, но и качественно, с гарантией надежности. Именно поэтому мы в «ДСК-1» активно развиваем собственное производство – Домостроительный комбинат.

Легендарный и знаковый без преувеличения для всей Югры завод иногда по праву называют мастодонтом нашей строительной отрасли. Построен в советское время, когда еще на этапе проектирования закладывались огромные резервы для кратного увеличения объема выпускаемой продукции. Даже сейчас, при полной загрузке, производственные мощности комбината используются лишь на 50%.

Здесь мы изготавливаем материалы для возведения домов, оставаясь полностью независимыми от возможного форс-мажора сторонних подрядчиков. В результате спокойны и мы, и наши покупатели. Ведь таким образом «ДСК-1» с помощью собственной лаборатории обеспечивает тройной контроль качества продукта. Причем, непосредственно на месте контролируется каждый этап производства. Одновременно снимается вопрос сроков строительных работ и сдачи объектов. Свое производство – это гораздо более точное планирование плюс гибкая логистика и доставка нужных материалов на стройплощадки.

Независимость от сторонних поставок позволяет нам укреплять лидирующие позиции в ХМАО, и одновременно накладывает ответственность за сохранение и развитие производственного потенциала. Получая от завода отдачу в виде бесперебойного снабжения наших объектов, мы активно вкладываем средства в его модернизацию и развитие. Подходим по-хозяйски, масштабно: закупаем новое современное оборудование, ремонтируем помещения, обновляем технику.

Например, на комбинате только за последние три года сразу втрое – до девяти штук – увеличено количество кассетных установок для производства железобетонных изделий. Такое оборудование применяется для производства сплошных стеновых панелей. На выходе получаем изделия с высокой степенью заводской готовности, что, в свою очередь, заметно сокращает общие сроки работ.

Кроме того, за это время модернизированы одиннадцать мостовых кранов для подъема тяжелых грузов в формовочном производстве, а удаленная работа двух кранов в арматурном цеху нами полностью автоматизирована. Недавно приобрели новые автокраны, башенные краны, тракторы, экскаваторы, катки. Работать на мощной современной технике с повышенным КПД, сошедшей буквально с конвейера, безусловно, удобнее, проще и, что немаловажно, производительнее.

А кто работает на этой технике? Наш главный и поистине бесценный актив – сотрудники. Для заводчан не просто стараемся, а на практике создаем все необходимые условия. Всегда исходим из того, что людям у нас должно быть комфортно и безопасно трудиться, а после смены – полноценно отдыхать. Вопросы обустройства рабочих мест и производственных помещений тоже решаем комплексно. Обновили арматурный цех, ангар, склад инертных материалов, формовочное производство и ряд других объектов. Особое внимание уделяем не только своевременному ремонту общежития, но и строим новое просторное здание для проживания наших сотрудников. Отдаем должное профессионалам, которые на протяжении многих лет помогают нам, вкладывая силы и душу в создание качественных проектов.

Один из ключевых внутренних законов «ДСК-1»: в нашей работе нет места остаточному принципу и пренебрежения деталями. Как результат – всего за два года нам удалось повысить производительность и нарастить мощность завода в семь раз. И никакой гонки за показателями, просто внимательное отношение к раскрытию реального потенциала каждого сотрудника, каждого производственного участка. Даже увеличивая опережающими темпами объемы выпуска линейки стройматериалов, мы в первую очередь стремимся создавать исключительно качественный, современный и востребованный продукт. По самым высоким стандартам.

«Начиная с 2022 года, инвестиции в Домостроительный комбинат обеспечивают реализацию перспективных планов и достижение стратегических целей компании. Завод оснащен тремя высокоэффективными линиями, это дает нам возможность как существенно увеличить производственные мощности, так и улучшить качество продукции. Наша стратегия направлена на возврат всей прибыли компании обратно в развитие предприятия. Другими словами, вместо вывода свободных средств на внешние нужды, мы активно реинвестируем прибыль в наши новые проекты и технологии. Это осознанный, строго и неоднократно просчитанный подход, который себя уже оправдал. Мы не только укрепляем собственные рыночные позиции, но и создаем компании дополнительную нематериальную ценность в глазах наших клиентов. Уверен, что эти инвестиции уже заложили надежный и добротный фундамент для повышения эффективности работы. Да, плоды есть уже сегодня, но главное – устойчивый рост и стабильное развитие в будущем. Именно этого от нас ждут люди», – подчеркнул Михаил Фитерман, директор завода КПД.

Erid: 2SDnjejpiAY

Реклама. ИНН 8602058789

АО СЗ "ДСК-1"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:44, просмотров: 205, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сегодня наш коллега и старый друг редакции Эдуард Иваницкий отмечает, трудно представить, 60 лет! 738
  2. ​В России ветеранам ВОВ к 80-летию Победы выплатят 80 тысяч рублей 495
  3. ​Казань может 468
  4. В Сургуте появится свой Бэнкси? 394
  5. ​Госдума: мазутное пятно идет в сторону от Адлера и Сочи 392
  6. ​В Нижневартовске в ДТП со скорой помощью пострадали три человека 380
  7. ​Путин назвал претендентов на звание «Город трудовой доблести» 343
  8. ​В ХМАО столкнулись легковой автомобиль и «КАМАЗ» 329
  9. ​В России осталось семь тысяч ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны 312
  10. ​Будущее вейпов в России оказалось под вопросом 312
  1. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 2862
  2. Если убрать внешний лоск, то Сургут становится все более депрессивным городом, который повторит судьбу Детройта 2792
  3. ​В Югре ввели новые тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления 2037
  4. ​Какие долги передаются по наследству? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1752
  5. Два третьеклассника провалились под лед в Сургуте 1751
  6. ​Российский авторынок 2025 года: рост цен, снижение продаж и утильсбор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1661
  7. ​Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей 1591
  8. ​Самолет Utair вернулся в Москву из-за утечки гидравлической жидкости 1565
  9. Сургут накрыла сильная метель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1557
  10. ​В Сургуте на новогодних праздниках произошло четыре случая вандализма 1500
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 82715
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11434
  3. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 9694
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 7449
  5. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7230
  6. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6982
  7. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6346
  8. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5480
  9. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5333
  10. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 4579

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика