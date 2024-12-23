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Новости

  • Жителей Сургута предупредили о снижении отопления в домах

    Жителей Сургута предупредили о снижении отопления в домах

    23 декабря в 16:30
    456 0
  • «ДСК-1» по доброй традиции устроил предновогодний праздник для жителей своих ЖК

    «ДСК-1» по доброй традиции устроил предновогодний праздник для жителей своих ЖК

    23 декабря в 16:25
    280 0
  • Первая в Югре: в Сургуте открылась модульная лыжная база

    Первая в Югре: в Сургуте открылась модульная лыжная база

    23 декабря в 15:40
    398 0 
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Надо ли получать согласие всех жильцов дома, чтобы украсить подъезд к Новому году?

Нет, это совершенно избыточное требование 64.4%

Да, потому что украшательство может нарушить нормы безопасности 34.4%

Все равно 1.1%

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«ДСК-1» по доброй традиции устроил предновогодний праздник для жителей своих ЖК

Создавать волшебную атмосферу в своих ЖК стало доброй традицией «ДСК-1»

«ДСК-1» по доброй традиции устроил предновогодний праздник для жителей своих ЖК
Фото: ДСК-1

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Девелопер «ДСК-1» поздравил жителей своих комплексов с наступающим Новым годом, веселым праздником, который организовал прямо во дворах домов.

Создавать волшебную атмосферу в своих ЖК стало доброй традицией «ДСК-1». Праздничная площадка развернулась прямо на территории жилых комплексов застройщика в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Главными героями праздника, конечно, стали Дед Мороз и Снегурочка. Долгожданные гости приехали с подарками и поздравлениями. Помогали им другие сказочные персонажи, которые «привезли» с собой множество активностей для юных жителей комплексов.

Десятки людей вышли во двор, чтобы повеселиться вместе с любимыми сказочными персонажами. Наибольший интерес у собравшихся вызвало рисование на снегу с помощью специальной краски в баллончиках. Создавать картины прямо на снежном полотне понравилось и детям, и взрослым.

Завершились праздники в каждом дворе застройщика залпом множества хлопушек с разноцветными конфетти, которые вызвали бурю эмоций у всех гостей праздника.

Дворовые праздники – дни, наполненные позитивом и весельем, – особенная традиция застройщика «ДСК-1», которая полюбилась всем новоселам. Это прекрасная возможность встретиться с соседями, подружиться, провести вместе время. Именно благодаря таким событиям, сближающим новоселов, застройщику удается создавать комфортную атмосферу в домах, которую так ценят их жители.

Справочно о ЖК:

Жилой дом бизнес-класса «За ручьём» расположен на ул. 30 лет Победы в Сургуте. Это финальный дом бизнес-класса известного проекта в самом центре города. Но уровень строительства здесь выше: приватный двор, концептуальное благоустройство, дизайнерское лобби, материалы премиального качества. Проект включает в себя 17-этажное здание в общей сложности с двухуровневым подземным паркингом.

Дом бизнес-класса «За ручьём», девелопер – «ДСК-1»

ЖК «Крылов» находится в 39-м микрорайоне Сургута. Придомовая территория, свободная от машин, будет благоустроена, появятся функциональные зоны для детей и взрослых, а также велоинфраструктура для любителей активного отдыха и зона для выгула домашних питомцев.

ЖК «Крылов», девелопер – «ДСК-1»

ЖК «Западный квартал» строится на улице Елены Сагандуковой на северо-западе Ханты-Мансийска, в активно развивающемся микрорайоне «Западный». Территория комплекса огорожена забором с индивидуальным доступом, ведется видеонаблюдение. Недалеко от дома есть все необходимое для комфортной жизни: поликлиника, аптеки, супермаркеты, ресторан, торговые центры и спортивные секции для детей.

ЖК «Западный квартал», девелопер – «ДСК-1»

Справочно о компании:

«ДСК-1» – крупнейший девелопер Югры, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Девелопер на сегодняшний день возводит 227 тыс. кв. метров жилья, то есть каждый третий квадратный метр в регионе. В портфеле компании – жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске и более пятнадцати значимых инфраструктурных объектов в крупных городах Ханты-Мансийского округа.

Erid: 2SDnjc2zxwu

Реклама. ИНН 8602058789

АО СЗ "ДСК-1"


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23 декабря в 16:25, просмотров: 281, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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